Pierre et Vacances: Oddo BHF confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Pierre & Vacances (P&V), avec un objectif de cours inchangé de 2,2 euros. P&V a publié hier un CA (déjà connu) de 808,8 ME au titre du 1er semestre, en progression de 13,1 % en un an. L'EBITDA ajusté (structurellement négatif au S1 du fait de la saisonnalité des activités) ressort à -46.8 ME (vs -8.8 ME au S1 21/22), mais en progression de 28% (progression de +18 ME) par rapport à l'EBITDA normalisée du S1 2022.



Au cours actuel, le PER 2023 est proche de 45 fois, et le rendement est d'environ 6%.