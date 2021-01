PIERRE ET VACANCES : l'Assemblée Générale Mixte se tiendra le 1er février à huis clos

(AOF) - Pierre et Vacances a annoncé mardi soir que son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire annuelle et Extraordinaire) se tiendra le 1er février prochain. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la crise du Covid-19, cette Assemblée se tiendra à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents. Elle sera retransmise en direct sur le site Internet du spécialiste des spécialiste des villages de vacances et des résidence de tourisme.

