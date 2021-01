PIERRE ET VACANCES envisage le renforcement de ses fonds propres

(AOF) - Devant l'incertitude liée à l'aggravation de la situation sanitaire et l'absence de visibilité des dates de réouverture des sites, et dans l'attente de dispositifs de soutien sectoriel de l'Etat, Pierre & Vacances étudie plusieurs mesures en vue de faire face à cette situation inédite, y compris l'instauration de négociations amiables éventuellement encadrées avec ses différents partenaires, et le renforcement de ses fonds propres. A ce jour, aucune modalité, ni aucune décision n'ont été arrêtées. Le groupe tiendra informé, le cas échéant, le marché de toute évolution future.

"Comme démontré par ses performances post confinement, l'été dernier, le groupe dispose d'atouts structurels qui lui permettront de rebondir très rapidement dès que les conditions sanitaires permettront la réouverture de ses sites touristiques", a assuré Pierre & Vacances.

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.