Pierre et Vacances dispose d'une excellente visibilité sur l'été

La reprise post-Covid dans l'hôtellerie et le tourisme est au rendez-vous. Pierre &Vacances (Center Parcs, Sunparks, Villages Nature, Maeva.com, Adagio en co-entreprise avec Accor, etc.), dont la plupart des sites sont en Europe (donc accessibles en voiture ou en train), en profite d'autant plus que son offre a été améliorée et ses logements rénovés. Un premier semestre réussi et des projections optimistes pour le second augurent bien de l'opus 2022-2023 (clos fin septembre). La Bourse l'a bien compris, le titre ayant déjà grimpé de 56% cette année.

Au-delà des chiffres financiers peu significatifs à fin mars (soldés par une perte nette au premier semestre, compte tenu de la saisonnalité), plusieurs éléments permettent d'être optimiste. Les activités touristiques sont en croissance de 20%, à la fois grâce à des hausses de prix acceptées par les clients et, plus remarquable, par une progression du nombre de nuits vendues.

Le plein de réservations

Compte tenu des réservations à date, en avance par rapport à l'année précédente, la saison estivale, qui est la période la plus importante pour le groupe, se présente bien. La société attend une poursuite de la croissance au second semestre, alors que les sixderniers mois de l'exercice précédent avaient été solides.

Grâce à son vaste plan d'économies (30millions d'euros sur l'exercice, dont 90% déjà sécurisés) et à la restructuration du bilan, les coûts sont mieux maîtrisés et les frais financiers moins élevés. La rentabilité mesurée par l'excédent brut d'exploitation ajusté, hors produits non récurrents, a été améliorée de 18,2millions au premier semestre.

Selon Oddo BHF, la valeur d'entreprise sur l'excédent brut d'exploitation, estimé pour 2024 de 4,5 fois, présente une décote de l'ordre de 30% par rapport à la moyenne historique. Nous sommes acheteurs, avec un objectif que nous fixons à 2,10 euros. le chiffre d'affaires du troisième trimestre sera publié le 18 juillet.