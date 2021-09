Pictet WM : réduction du programme d'assouplissement quantitatif ne rime pas avec hausse des taux

Cette dernière regardera de près les chiffres mensuels sur l'emploi américain qui seront publiés vendredi ainsi que la composante 'emploi' des indices des directeurs d'achat et la confiance des ménages pour confirmation de la santé insolente de l'économie américaine.

Pictet Wealth Management reste négatif sur le dollar américain. la réaffirmation par le président de la Fed de sa conviction que les forces désinflationnistes à long terme restent à l'œuvre et que la poussée d'inflation actuelle sera temporaire a fait reculer les taux à long terme très légèrement, et ce malgré l'éventualité d'une réduction du programme d'assouplissement quantitatif d'ici la fin de l'année.

(AOF) - Le président de la Réserve fédérale a prononcé vendredi son discours tant attendu à l'occasion de la conférence de Jackson Hole. Pour César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management, le principal message à retenir est que la réduction progressive du programme d'assouplissement quantitatif de la Fed reste bien séparée d'une éventuelle remontée des taux. Le dollar s'est replié dans la foulée du discours. Et sur fond de regain d'appétit pour le risque, le S&P 500 s'est hissé à un nouveau sommet.

