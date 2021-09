Pictet WM : pour la Fed, il est urgent d'attendre pour couper le robinet du QE

(AOF) - Selon Pictet Wealth Management, le message principal à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale le 22 septembre sera qu'il est « urgent d'attendre » avant de réduire les achats d'actifs mensuels (actuellement 120 millards de dollars par mois). La Fed devrait guider plus ou moins explicitement vers un 'tapering' pour la réunion suivante au mois de novembre. Le gestionnaire anticipe une première coupe de 15 milliards de dollars effective à partir de début décembre et une fin du tapering l'été prochain.

Thomas Costerg, économiste senior US, pense que le 'cœur' du comité monétaire n'est pas pressé car les données économiques sont encore mitigées (notamment le rapport de l'emploi du mois d'août), tandis que les batailles budgétaires au Congrès plaident aussi pour la patience.

Par ailleurs le président Jerome Powell est en campagne active pour être réélu (il est bien placé, ayant à son avantage une réaction rapide et massive lors de la crise Covid19) et cherche sûrement le moins de vagues possible à court terme.

Le gérant continue de penser que le tapering n'est que l'écume dans un régime monétaire américain qui reste fondamentalement accommodant, et qui devrait le rester. Les taux d'intérêt devraient en particulier rester sous le niveau de l'inflation pour de nombreuses années.