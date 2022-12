Pictet WM : les Banques centrales devraient laisser entrevoir des taux directeurs plus élevés

(AOF) - Pictet Wealth Management prévoit que la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse augmenteront leurs taux directeurs de 50 points de base cette semaine. « Leurs communications devraient rester hawkish, cohérentes avec des taux directeurs plus élevés et aucune baisse de taux anticipée », ajoute le gestionnaire d’actifs.

Dans le détail, la Fed soulignera probablement le risque qu'un marché du travail encore tendu alimente une spirale salaires-prix, précise Pictet Wealth Management.

La BCE exprimera des préoccupations similaires concernant la croissance des salaires et présentera les grands principes de ses plans de resserrement quantitatif.

Pour le gestionnaire d'actifs, la Banque d'Angleterre " devrait donner la priorité à la lutte contre l'inflation plutôt qu'à la douleur économique, même si l'économie britannique est probablement déjà entrée en récession ".

La BNS n'en a pas fini avec ses hausses de taux malgré une inflation plus faible que dans d'autres pays et elle signalera probablement qu'il est trop tôt pour laisser le franc suisse s'affaiblir.