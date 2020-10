Pictet WM est prudent sur les marchés actions

(AOF) - Dans son Weekly View, Pictet Wealth Management observe que le dernier débat pour la présidentielle américaine n'a pas permis d'inverser la trajectoire des sondages. En l'état actuel des choses, il table sur une victoire de Joe Biden. " Cela pourrait ouvrir la voie à un plan de relance encore plus massif que celui dont il est actuellement question, notamment si les Démocrates remportent le Congrès, et devrait pousser le dollar à la baisse. Une remise en cause du résultat de l'élection pèserait également sur le dollar " prévient le gestionnaire d'actifs.

Il ajoute que, de manière générale, les marchés sont tiraillés entre la peur que suscite la recrudescence des cas de covid et l'espoir d'un nouveau plan de relance.

C'est la raison pour laquelle Pictet WM affiche un positionnement prudent sur les marchés actions.