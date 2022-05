Pictet Wealth Management sous-pondère les obligations high yield

(AOF) - Les actions des marchés développés ont clôturé la semaine dernière en baisse, les pertes étant concentrées sur les indices technologiques américains et les indices européens, rappelle César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

Malgré de solides résultats au premier trimestre – 57% des entreprises ont dépassé les prévisions de chiffre d'affaires d'au moins 1% –, les marges commencent donc à souffrir.

Le principal choc est venu des deux plus importants acteurs de la grande distribution américaine, Walmart et Target, qui entrevoient la fin des hausses des prix de détail aux Etats-Unis au fur et à mesure que les consommateurs se tourneront davantage vers les marques les moins chères.

Les actions dans le secteur de la consommation courante ont reculé face aux doutes de la capacité de ce secteur à répercuter les hausses de coûts sur les détaillants.

Cependant, les marchés asiatiques se sont bien comportés la semaine dernière, sur fond de baisses des taux d'intérêt et de potentielles nouvelles mesures de relance en Chine.

La combinaison de craintes pour la croissance et d'un resserrement monétaire ailleurs a poussé les marchés obligataires à anticiper un ralentissement de l'économie mondiale, ce qui a entraîné le recul des taux souverains et, de manière plus inquiétante, la sous-performance des obligations high yield par rapport aux titres investment grade.

Cette tendance a été illustrée par l'élargissement des spreads high yield européens. Dans ce contexte, Pictet Wealth Management sous-pondère partout les obligations high yield.

Enfin, le marché des changes a vivement réagi à la faiblesse des indicateurs américains récents, l'indice dollar perdant plus de 1%, tandis que les devises émergentes et l'or regagnaient du terrain. Pictet Wealth Management est positif face à l'or et aux autres actifs réels.