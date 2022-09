Pictet Wealth Management sous-pondère les actions mondiales

Pour ce qui est des bénéfices des entreprises, les estimations concernant les entreprises du S&P 500 pour le troisième trimestre et l'année 2023 ont respectivement reculé de 5,5% et 3,7%, ce qui reflète un scénario économique défavorable.

(AOF) - Le resserrement monétaire généralisé a poussé les rendements souverains à la hausse, les rendements à court terme ayant atteint de nouveaux sommets en Europe la semaine dernière, observe César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. A l'approche des élections italiennes, la société de gestion est négative concernant les obligations périphériques de la zone euro.

