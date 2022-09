Cette mesure, qui va aggraver la situation budgétaire du Royaume-Uni, devrait conforter la Banque d'Angleterre dans son positionnement agressif. Pictet Wealth Management sous-pondère la livre et les Gilts.

(AOF) - Après le décès de la reine Elizabeth II, le règne du roi Charles III débute à un moment particulièrement difficile pour le Royaume-Uni, commente César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. La nouvelle Première ministre, Liz Truss, compte favoriser les réductions d'impôts et la déréglementation pour atteindre une croissance annuelle moyenne de 2,5%. En réponse à la crise des prix de l'énergie, elle débloquera également une enveloppe de 100 milliards de livres afin de plafonner à 2500 livres la facture énergétique annuelle des ménages.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.