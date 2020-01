(AOF) - Parmi les marchés émergents, Pictet Wealth Management reste positif à l'égard des actions asiatiques (chinoises en particulier), qui semblent bien positionnées pour profiter de la poursuite des efforts de relance monétaire et budgétaire déployés en Chine. La société reste positive à l'égard des valeurs énergétiques qui, comme l'or, devraient profiter de leur statut d'actifs refuges, indique César Pérez Ruiz, responsable des Investissements et CIO. Enfin, Pictet Wealth Management est négatif à l'égard des obligations espagnoles et sous-pondère plus globalement la dette souveraine européenne.