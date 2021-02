(AOF) - Le Japon a publié des statistiques économiques nettement supérieures aux prévisions du consensus pour le quatrième trimestre 2020, à la faveur d'un rebond marqué de la consommation des ménages et des investissements des entreprises, observe César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. Le rebond de l'économie intérieure, la forte demande étrangère et les signes d'une reprise des dépenses d'investissement alimentent l'espoir d'une reprise en V.

Cela a propulsé le Nikkei, la semaine dernière, à un sommet que l'on n'avait plus vu depuis le début des années 1990, et ce malgré l'absence d'achats massifs de titres de la banque centrale du Japon et malgré l'absence de grands afflux de capitaux étrangers depuis le début de l'année. Pictet Wealth Management reste optimiste vis-à-vis des actions nippones.