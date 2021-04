Pictet Wealth Management fait la part aux entreprises respectant les critères ESG

Le nombre de cas a également commencé à augmenter au Japon, ce qui pourrait compromettre l'organisation des Jeux olympiques cet été. Malgré cela, la vigueur des exportations et des commandes de machines doit permettre aux actions japonaises de continuer sur leur belle lancée. Pictet Wealth Management surpondère les actions japonaises.

Pictet Wealth Management privilégie les investissements faisant la part belle aux énergies renouvelables et aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

L'objectif de réduction de l'Union européenne, qui est plus ou moins le même que celui des Etats-Unis, a été consacré par le passage d'une loi dans ce sens la semaine dernière.

(AOF) - Au cours d'un sommet international sur le climat qui aura marqué le début du Jour de la Terre la semaine dernière, Joe Biden a lancé une initiative 'verte' mondiale avec 40 autres chefs d'État, rappelle César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. Désireux de voir les Etats-Unis reprendre les rênes dans la lutte mondiale contre le changement climatique, Joe Biden s'est engagé à réduire les émissions de CO2 de 50% par rapport à leur niveau de 2005 d'ici la fin de son mandat.

