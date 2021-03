Pictet Wealth Management continue à tabler sur une progression des marchés actions britanniques

(AOF) - « Nous continuons à tabler sur une progression des marchés actions britanniques, mais nous restons négatifs sur les obligations d'Etat britanniques », a indiqué César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. Le Royaume-Uni, qui a vacciné près d'un quart de sa population contre le Covid, a dévoilé un calendrier de réouverture ambitieux. Les commerces non essentiels rouvriront le 12 avril, date à laquelle il redeviendra également possible d'aller au restaurant. Toutes les restrictions pourraient être levées le 21 juin, « jour de la liberté ».

Par ailleurs, César Perez Ruiz souligne que le gouvernement britannique devrait annoncer cette semaine des mesures expansionnistes d'un montant total de 60 milliards de livres sterling dans le nouveau budget d'Etat. Ces dépenses pourraient toutefois être contrebalancées par des hausses d'impôts.