Pictet Wealth Management continue à sous-pondérer les actions des marchés émergents

Parallèlement, de nouveaux foyers de covid apparaissent à Taïwan et à Singapour. La mise en place de nouvelles mesures de confinement à Taïwan pourrait aggraver la pénurie actuelle de semiconducteurs, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'approvisionnement dans de nombreux secteurs, allant de l'automobile aux technologies de pointe.

Les économies sont particulièrement vulnérables aux pénuries de matières premières causées par de tels événements dans un contexte marqué par la réouverture des économies et par un rebond de la demande, souligne le professionnel. Le regain de violence entre Israël et Palestine pourrait également pousser les cours du pétrole à la hausse.

(AOF) - Une cyberattaque visant le réseau d'oléoducs de Colonial Pipeline a créé des pénuries temporaires de carburants aux États-Unis, provoquant des files d'attente dans les stations-service et obligeant le gouvernement Biden à prendre des mesures extraordinaires, rappelle César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

