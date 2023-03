Pictet reste négatif sur les actions

(AOF) - Compte tenu des nombreuses incertitudes et de l’augmentation des risques de récession aux Etats-Unis, Pictet continue à sous-pondérer les actions. Le gérant rappelle que les banques régionales et locales américaines ont vu leurs dépôts plonger de 120 milliards de dollars durant la semaine précédant le 15 mars, au plus fort de la tempête frappant la Silicon Valley Bank (SVB). En conséquence, elles ont emprunté massivement auprès de la Fed, que ce soit via son guichet d’escompte ou dans le cadre de son Programme de prêts bancaires à terme (Bank Term Lending Program).

Pictet fait remarquer que la nécessaire réforme du système de garantie des dépôts (un problème qui a entraîné une panique bancaire dans le cas de la SVB) semble au point mort.

Si l'ancien secrétaire au Trésor américain, Larry Summers, a exhorté les autorités de surveillance à garantir les dépôts non assurés des banques en faillite, le gérant d'actifs juge peu probable que le Congrès approuve une telle mesure, sauf risque systémique.