Pictet lance deux fonds de private equity

- Pictet Alternative Advisors (PAA), la filiale de gestion spécialisée dans l’investissement alternatif, a annoncé le lancement de deux fonds de private equity baptisés « Monte Rosa VI » et « Monte Rosa Co-investment V ».Ces deux véhicules ont levé un montant total de 2,5 milliards de dollars auprès d’investisseurs variés, principalement en Europe.Dans le détail, le fonds Monte Rosa VI a collecté 1,6 milliard de dollars, dépassant le véhicule précédent lancé en 2019 et qui avait totalisé 1,2 milliard de dollars de souscriptions. Ce véhicule investira essentiellement dans des fonds de buyout nord-américains et européens, avec quelques allocations dans d’autres zones géographiques. PAA, qui est engagé dans plus de 200 fonds de private equity et a pris part à 205 co-investissements, consacrera avec ce véhicule entre 20% et 30% de la collecte aux co-investissements et aux transactions secondaires. A lire aussi: Axa IM rentre à pas comptés dans l’univers crypto Monte Rosa Co-Investment V, a quant à lui, été clôturé à 900 millions de dollars, soit le triple de son précédent millésime 2020. Avec ce véhicule, PAA vise les investissements minoritaires aux côtés de gérants de fonds de private equity. Les clients auront ainsi la possibilité de placer leurs capitaux dans une trentaine d’entreprises différentes, via diverses stratégies d’investissement telles que le buyout, la croissance et le capital-risque, et dans des zones géographiques variées. À la clôture, 30% du capital étaient déjà investis dans une douzaine de co-investissements.

Asmae Kaddouri