Pictet Asset Services : sa présence renforcée à Paris

Pictet Asset Services propose des solutions clé-en-main en matière d'asset servicing dédiées aux intermédiaires financiers et fournit également des services d'administration et gouvernance de fonds pour la mise sur pied de fonds d'investissement luxembourgeois.

(AOF) - Pictet Asset Services, ligne de métier du groupe Pictet en charge des activités d’asset servicing, poursuit son développement européen avec l’ajout d’une équipe à Paris. L’équipe de Pictet Asset Services vient rejoindre les divisions de wealth management et d’asset management du Groupe, déjà installées dans la capitale depuis l’ouverture du bureau de Pictet en 2004.

