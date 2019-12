Pictet Asset Management obtient le label ISR pour le fonds Pictet Water

(AOF) - Pictet Asset Management (Pictet AM) obtient le label ISR pour son fonds Pictet Water. Cette nouvelle certification s'ajoute aux Labels obtenus en 2018 pour les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European Sustainable Equities. Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label ISR (investissements socialement responsables) a pour objectif de donner une meilleure visibilité aux produits ISR pour les épargnants.