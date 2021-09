Pictet AM prend une position vendeuse sur les actions japonaises. L'économie du pays souffre de la progression du variant Delta alors que la population est peu vaccinée et du ralentissement de la zone asiatique.

Aussi, la société de gestion conserve une allocation positive sur les actions européennes. Les croissances de l'Eurozone, de la Suisse et du Royaume-Uni accélèrent. Les valorisations des actions de la zone sont nettement moins tendues qu'aux Etats-Unis. La BCE restera accommodante encore longtemps, assure Frédéric Rollin.

(AOF) - Malgré la hausse de l'inflation, la Réserve fédérale américaine reste patiente. Le resserrement monétaire sera très progressif. Les surprises économiques ont été plutôt mauvaises, mais de nombreux indicateurs pointent vers un maintien de la croissance sur un rythme élevé. Les autorités chinoises montrent une grande sévérité et les actions chinoises souffrent. Telles sont les constatations de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

