Pictet AM prédit une une année solide pour les marchés émergents

(AOF) - Après des performances passables en 2019, Anjeza Kadilli, économiste chez Pictet AM pense que 2020 marquera un changement dans la dynamique de croissance du PIB de la majorité des marchés émergents. Elle et son équipe estiment en particulier que la Turquie connaîtra le rebond de croissance le plus fort, après avoir traversé 18 mois difficiles. L'Argentine arrive ensuite. Ils continuent de prévoir une croissance négative du PIB de ce pays, mais dans une mesure largement moins grande qu'en 2019.

Les économies de ces deux marchés restent clairement sous pression, mais dans l'ensemble, le panorama est plutôt positif pour tous les marchés émergents, ce qui soutient leur optimisme.

Pictet AM table sur une croissance positive du PIB tous les marchés émergents en 2020, sauf l'Argentine.

Au niveau des pôles régionaux, le gérant estime que l'Asie hors Japon constituera encore le moteur de croissance des marchés émergents, en dépit du ralentissement de la croissance en Chine. L'Amérique latine et l'EMOA rebondissent tout de même, mais devraient générer une croissance seulement 2 fois moins importante que l'Asie.

Les marchés émergents en 2020 bénéficieront également d'un autre soutien: des perspectives d'inflation relativement faibles, sauf pour des cas particuliers comme l'Argentine et la Turquie (la première devrait enregistrer une inflation d'environ 50% au cours de l'année à venir).

Enfin, les exportations des pays émergents vers la Chine vont progresser.