Pictet AM passe de neutre à une surpondération sur les actions

(AOF) - Pictet Asset Management a décidé de passer d'une position neutre à une surpondération des actions et de réduire les liquidités à une sous-pondération. En dépit de valorisations des actions et de sentiment des investisseurs " exceptionnellement élevés ", le gestionnaire d'actifs juge limitées les perspectives de correction à court terme. Selon lui, au cours de ces six prochains mois, faible est le risque d'une erreur de politique ou d'une nouvelle montée en flèche des rendements obligataires, à l'image de ce qui s'est produit en 2013.

La Réserve fédérale américaine avait alors décidé de réduire ses achats d'actifs.

" Les vaccins contre la Covid-19 nous permettent d'aller au-delà de la pandémie et de nous concentrer sur le renforcement de l'économie, qui reste soutenu par des flux importants de dépenses budgétaires d'urgence ", ajoute Pictet AM.

Pour ce dernier, le contexte macroéconomique favorable est un coup de pouce pour les bénéfices des entreprises et devrait compenser toute baisse du PER des actions, causée par une réduction des mesures de relance monétaire.