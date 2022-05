Pictet AM lance un nouveau fonds en obligations axé sur la lutte contre le changement climatique

(AOF) - Pictet Asset Management annonce le lancement du fonds Pictet-Global Climate Government Bond, conçu pour proposer aux investisseurs en dette obligataire souveraine un moyen d'intégrer dans leurs portefeuilles le problème du changement climatique – le critère ESG (environnement, responsabilité sociale et gouvernance) qui oriente les politiques publiques actuelles.

Ce nouveau fonds, conforme à la directive UCITS et domicilié au Luxembourg, investit dans les obligations d'Etat des marchés développés et émergents en fonction des mesures mises en place par les différents pays pour gérer leurs émissions de carbone. Il est soumis aux dispositions de l'article 9 du règlement européen SFDR et s'appuie sur un conseil consultatif composé d'experts des questions climatiques.