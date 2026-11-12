Pictet AM lance un fonds actions dédié aux actifs réels

(Zonebourse.com) - Pictet Asset Management étoffe son offre avec le lancement de Pictet-Global Real Assets Dividend, un fonds actions internationales visant à associer croissance du capital à long terme et revenus de dividendes résistants à l'inflation. La stratégie investit dans un portefeuille concentré de 40 à 60 sociétés cotées exposées aux actifs physiques, notamment dans les infrastructures, l'énergie, l'immobilier et les services aux collectivités.

Géré par une équipe de quatre spécialistes emmenée par James Wigley, le fonds s'appuie sur une expertise déjà déployée au Japon à travers une stratégie similaire, dont les encours atteignent 8,5 milliards de dollars. Domicilié au Luxembourg, il est notamment autorisé à la commercialisation en France.

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