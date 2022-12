Pictet AM lance Pictet Total Return-Lotus

" Une telle diversification favorise des rendements stables en toutes circonstances, dans une zone géographique composée de marchés dynamiques, mais souvent perturbés. Les conditions sur ces marchés créent des opportunités uniques, qui permettent de générer de l'alpha en sortant d'une approche long only traditionnelle ", explique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Pictet Asset Management étoffe sa gamme de stratégies total return gérées activement, avec le lancement de Pictet Total Return-Lotus, fonds en actions asiatiques de type event-driven, axé sur les situations spéciales. La stratégie cible trois vecteurs de performance: certaines situations spécifiques au cours du cycle de vie des entreprises (opérations de financement sur les marchés, thèmes structurels, situations spéciales); les événements sur titres anticipés (fusions-acquisitions, cessions/scissions); et les fusions-acquisitions annoncées.

