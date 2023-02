Pictet AM lance Pictet-ReGeneration

(AOF) - Pictet Asset Management a annoncé le lancement de Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises contribuant à la transition vers l’économie régénérative. Il cible les entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles. Cela inclut la réutilisation des produits ou la prolongation de leur durée de vie, avec pour but de favoriser une économie plus circulaire et d’augmenter la production de ressources renouvelables.

Cette stratégie allouera également du capital aux entreprises dont les produits et services offrent une plus grande inclusion sociale et économique, et ce afin de donner à plus de personnes les moyens nécessaires pour faciliter la transition vers une économie régénérative.

Le fonds Pictet-ReGeneration relève de l'article 9 du règlement SFDR.

" La biodiversité connaît un déclin rapide, en grande partie en raison de la surconsommation des ressources naturelles. Les investisseurs ont un rôle majeur à jouer pour soutenir les entreprises participant à la régénération des écosystèmes et à la création de sociétés plus résistantes ", souligne Gabriel Micheli, gérant d'investissement senior du fonds.