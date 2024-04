Pictet AM lance le fonds Pictet-EUR Income Opportunities

(AOF) - Pictet Asset Management a annoncé le lancement du Pictet-EUR Income Opportunities, fonds prioritairement destiné aux investisseurs européens en quête d’un revenu fiable et d’un risque de duration limité. Il investit dans des crédits investment grade et à haut rendement libellés en euros, ainsi que dans des instruments du marché monétaire et des obligations souveraines.

Le fonds consacrera au moins 75% de ses actifs au crédit européen, car le gestionnaire d'actifs est convaincu que ce secteur offre des rendements intéressants et un meilleur rapport risque/rendement que la dette souveraine. Il pourra néanmoins aussi investir dans des titres souverains et des instruments monétaires pour réduire la volatilité en cas de tensions sur les marchés.