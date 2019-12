Pictet AM : la victoire des conservateurs est favorable à la livre et aux actions anglaises

(AOF) - Corbyn n'a pas réussi à reproduire l'exploit de 2017. Bien au contraire. Il s'agit du pire résultat depuis 1935 pour les travaillistes, rappelle Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Le discours de la Reine et l'ouverture officielle du Parlement auront lieu le jeudi 19 décembre. En janvier, le projet de loi sur l'accord de retrait deviendra loi au Royaume-Uni, et le Parlement européen devrait ratifier l'accord par le biais d'une motion d'approbation permettant à Brexit d'être livré dans ces conditions à la fin janvier, souligne le professionnel.

Le Royaume-Uni entrera alors dans la période de transition jusqu'à la fin de 2020, mais avec la possibilité pour le Royaume-Uni de demander une prolongation de deux ans au plus le 1er juillet. Compte tenu de l'ampleur des négociations à venir, des prolongations sont probables.

En termes d'investissement, le résultat est positif pour le sterling, les actions anglaises, l'euro et les actions européennes. Les banques européennes devraient en bénéficier plus particulièrement, estime Frédéric Rollin.