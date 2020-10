Pictet AM étoffe sa gamme total return avec le fonds Pictet TR-Atlas Titan

(AOF) - Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. « Il s'agit d'une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés », explique Pictet AM.

Fonds directionnel long/short en actions mondiales, Pictet TR-Atlas Titan cherche à tirer profit de titres surévalués ou sous-évalués sur les marchés développés et émergents, par l'association d'une analyse top-down approfondie et d'une sélection bottom-up rigoureuse basée sur l'analyse fondamentale.

Le fonds investit dans des actions liquides émises par des sociétés sélectionnées à l'issue d'un processus de recherche bottom-up axé sur les fondamentaux.

" L'équipe de gestion adapte l'exposition géographique et sectorielle du portefeuille en procédant à une analyse macroéconomique top-down minutieuse, qui prend en considération à la fois les indicateurs conjoncturels et les conditions de liquidité sur les marchés ", détaille Pictet AM.

Le fonds Pictet TR-Atlas Titan a pour objectif de générer une croissance à long terme du capital investi, tout en privilégiant la préservation de celui-ci dans les phases baissières des marchés.

Il s'adresse aux investisseurs disposés à accepter un niveau de risque accru en vue d'obtenir des rendements plus élevés. Il vise à procurer un rendement compris entre 5% et 10% (après déduction des frais et commissions), avec une volatilité d'environ 5%.

Lancé le 1er octobre, le fonds est conforme à la directive UCITS IV et offre une liquidité quotidienne.