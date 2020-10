Pictet AM continue de surpondérer l'or

(AOF) - Pictet AM maintient une position sur l'or afin de protéger les portefeuilles contre une remontée du risque. Selon le gestionnaire d'actifs, le métal jaune devrait de plus bénéficier des futurs assouplissement fiscaux et monétaires. Ces derniers semblent encore largement dans les cartes compte tenu de la progression de l'épidémie et de la sévérité du creux économique.

Plus généralement, les actifs défensifs continuent de représenter une part importante de l'ensemble du portefeuille de Pictet AM en raison de différents risques comme la falaise fiscale et les élections aux États-Unis ainsi qu'une possible dégradation de la pandémie de Covid-19.