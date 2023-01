Pictet Alternative Advisors renforce son équipe de spécialistes en private equity

(AOF) - Pictet Alternative Advisors (PAA) a recruté cinq spécialistes pour renforcer ses ressources et son expertise dans le domaine des investissements directs en private equity. L’équipe qu’ils rejoignent est dirigée par Edmund Buckley, basé à Londres, qui exerce la double fonction de Global Co-Head of Private Equity et de Head of Direct Private Equity. Engagé en avril 2022 pour développer les activités liées aux placements directs en private equity, ce dernier a travaillé auparavant chez THI Investments.

Il possède plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissements dans le segment intermédiaire européen, où il a obtenu des résultats remarquables dans un large éventail de secteurs et de pays.

Nikolaus Hubmann a intégré PAA en tant que Head of DACH (Allemagne, Autriche et Suisse alémanique). A ce titre, il est responsable des activités liées à la recherche, à la sélection, à la due diligence et au suivi des investissements pour le marché germanophone. Venu de Sun Capital Partners et spécialiste du segment intermédiaire de la zone DACH, il possède 12 ans d'expérience en matière d'identification et d'exécution des transactions (buy-side et sell-side) sur le marché allemand et, plus largement, germanophone, ainsi qu'une connaissance approfondie des secteurs de l'industrie et des services interentreprises.

Engagé comme gérant d'investissement, Sean Howard apportera un soutien à Edmund Buckley ainsi qu'aux responsables de région dans la sélection des opportunités d'investissement et le suivi des sociétés en portefeuille. Précédemment, il se consacrait chez Ares Management, au sein du département spécialisé dans le private equity, aux opérations de rachat dans les secteurs des services interentreprises, de la santé et des technologies.

Avant d'entrer chez Pictet en tant qu'investment associate, Jan Dreesen occupait un poste de spécialiste des investissements chez Aurelius Group. En plus des tâches liées à la sélection, à la due diligence et à l'exécution de transactions ciblant le segment intermédiaire européen, il fournissait un accompagnement stratégique aux entreprises en portefeuille.

Hugo Hickson, recruté en tant que value creation principal, est chargé, quant à lui, de l'optimisation de divers domaines, tels que la stratégie, la transformation numérique, la gestion opérationnelle, le développement commercial, la tarification et l'intégration ESG. Il possède plus de dix ans d'expérience – acquise principalement chez McKinsey – en matière d'accompagnement d'entreprises européennes dans leur évolution et leur croissance.

L'équipe ainsi renforcée continuera à s'étoffer en 2023. Elle pourra s'appuyer sur les infrastructures internationales de Pictet ainsi que sur les compétences et les ressources réunies au sein de différents domaines en relation avec l'investissement (intégration ESG, technologies, juridique, compliance). Elle poursuivra en outre le développement de ses activités dès que l'entité britannique du groupe aura reçu l'agrément de l'autorité de surveillance compétente.