Pictet Alternative Advisors : levée de fonds de plus de 1,1 milliard de dollars pour Monte Rosa V

(AOF) - Pictet Alternative Advisors (PAA), société du groupe Pictet spécialisée dans la gestion alternative, annonce la clôture finale du fonds Monte Rosa V, qui fait partie d'une gamme de fonds de private equity multigérants diversifiés et a collecté 1,164 milliard de dollars.

" La taille du fonds est une fois et demi supérieure à celle de son prédécesseur, fermé à la souscription en 2017. Le succès rencontré ne fait que souligner la place importante occupée par le private equity dans l'allocation d'actifs stratégique des investisseurs, dont la fidélité nous est particulièrement précieuse en cette période difficile, " a déclaré Maurizio Arrigo, Head of Private Equity au sein de PAA.

Monte Rosa V investira principalement dans des fonds américains et européens privilégiant les opérations de rachat d'entreprises (stratégie buyout) et, dans une moindre mesure, dans d'autres zones géographiques (dont la Chine, l'Australie et les pays émergents) et d'autres types de stratégies (venture capital, growth et turnaround). Près de 20% du capital collecté sera consacré à des co-investissements ainsi qu'à des opérations sur le marché secondaire. A la date de clôture, Monte Rosa V avait engagé 50% du capital disponible.

La levée de fonds a suscité un fort intérêt chez les investisseurs qui avaient déjà souscrit à des fonds de la gamme Monte Rosa, tout en attirant de nouveaux investisseurs de divers pays.

La gamme Monte Rosa a été créée en 2008. En lançant le fonds Monte Rosa I, PAA souhaitait rendre l'offre d'investissements en private equity accessible à un plus grand nombre de clients. Aujourd'hui, le segment du private equity représente près de 15,5 milliards de dollars sous gestion, dont 12,5 milliards sont investis dans des portefeuilles individuels et 2,9 milliards dans la gamme Monte Rosa.