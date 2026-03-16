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PhonePe, soutenu par Walmart, suspend ses projets d'introduction en bourse en raison des tensions géopolitiques et de la volatilité des marchés
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour pour ajouter des détails)

La société indienne de fintech PhonePe

PHOP.NS , soutenue par Walmart WMT.O , a temporairement suspendu son projet d'introduction en bourse, invoquant les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers mondiaux, a déclaré la société lundi.

PhonePe prévoit de reprendre son processus d'introduction en bourse une fois que les marchés financiers mondiaux seront stabilisés, selon le communiqué de l'entreprise. La société gère l'application de paiement numérique la plus populaire en Inde et vise une valorisation comprise entre 9 et 10,5 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.

Walmart réduira sa participation dans PhonePe d'environ 12 % lors de l'introduction en bourse, tandis que Tiger Global et Microsoft MSFT.O prévoient de se défaire de leurs participations, selon le dossier d'introduction en bourse de la société. Les trois entreprises vendront environ 50,7 millions d'actions dans le cadre de l'offre, et PhonePe n'émettra pas de nouvelles actions.

"Nous espérons sincèrement un retour rapide à la paix dans toutes les régions touchées. Nous restons déterminés à nous introduire en bourse en Inde", a déclaré Sameer Nigam, directeur général de PhonePe. Le conflit au Moyen-Orient a ébranlé le sentiment des marchés à l'échelle mondiale, les investisseurs étant confrontés à la perspective d'une prolongation des hostilités.

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