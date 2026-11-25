PhonePe, soutenu par Walmart, relance son processus d'introduction en bourse et vise une valorisation pouvant atteindre 15 milliards de dollars lors de son entrée en bourse, selon une source

La fintech indienne PhonePe a repris les préparatifs de son introduction en bourse et vise une cotation au cours du premier trimestre de l’année prochaine, avec une valorisation comprise entre 12 et 15 milliards de dollars, a déclaré une source directement au courant des discussions.

La société WMT.O , soutenue par Walmart, devrait déposer son projet de dossier actualisé auprès de l'autorité de régulation des marchés indiens, le Securities and Exchange Board of India, dans les 30 à 45 prochains jours, a précisé cette source, qui a souhaité garder l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Cette introduction en bourse devrait être la plus importante du secteur de la fintech en Inde depuis celle de Paytm, qui s’était élevée à 2,5 milliards de dollars en 2021. PhonePe avait suspendu ses projets d’introduction en bourse en mars en raison de la volatilité des marchés financiers mondiaux, attisée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L’opération consistera en une vente de titres entièrement secondaire visant à lever entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars, ce qui correspond au montant indiqué dans le projet de prospectus de PhonePe publié en janvier, dans lequel l’actionnaire majoritaire Walmart avait annoncé son intention de réduire sa participation d’environ 12 %, tandis que les investisseurs Tiger Global et Microsoft MSFT.O prévoyaient de se retirer entièrement.

PhonePe, acteur dominant des paiements numériques en Inde avec plus de 650 millions d’utilisateurs enregistrés, a traité près de 11,4 milliards des 25,4 milliards de transactions effectuées via l’Interface de paiement unifiée (UPI) du pays en octobre.

C'est le quotidien économique indien The Economic Times qui a été le premier, mercredi, à faire état des projets de PhonePe visant à relancer son introduction en bourse.

Walmart et PhonePe n'ont pas immédiatement répondu à l'e-mail de Reuters sollicitant leurs commentaires.

La fintech basée à Bangalore, qui est en concurrence avec Google Pay GOOGL.O et Paytm PAYT.NS en Inde, prévoit de devenir rentable au cours du prochain exercice fiscal, hors revenus provenant des commissions sur l’UPI et des incitations gouvernementales en matière de paiements numériques, selon la source citée ci-dessus.

L'Inde interdit aux banques et aux plateformes fintech telles que PhonePe de prélever des frais sur les virements UPI standard afin d'encourager l'adoption du numérique. Une proposition du gouvernement visant à instaurer une commission de 0,4 % pour les commerçants sur les transactions supérieures à 2.000 roupies (21 dollars) a récemment été reportée sine die suite à l'opposition des détaillants.