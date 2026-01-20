PhonePe, soutenu par Walmart, obtient l'approbation réglementaire pour son entrée en bourse en Inde, selon des sources

PhonePe est le principal acteur de la populaire plateforme de paiement UPI en Inde

Une source a déclaré en septembre que l'introduction en bourse était prévue pour la mi-2026

Walmart, Microsoft, Tiger Global devraient céder des actions dans le cadre de l'introduction en bourse

La société de paiement indienne PhonePe, soutenue par Walmart WMT.N , a reçu l'approbation réglementaire pour son entrée en bourse après avoir déposé confidentiellement pour une première offre publique en septembre, ont déclaré mardi deux sources familières avec le sujet.

Walmart, Microsoft MSFT.O et Tiger Global devraient céder une partie de leurs parts dans le cadre de l'offre, ont déclaré les sources. Elles ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Walmart, Microsoft, Tiger Global et PhonePe n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le projet d'introduction en bourse de PhonePe intervient dans un contexte de dynamisme des marchés primaires indiens, où les levées de fonds ont atteint un niveau record en 2025.

L'entreprise vise à introduire d'ici à la mi-2026, a déclaré à Reuters en septembre une source au fait du dossier. PhonePe était évaluée à 12 milliards de dollars en 2023 lorsqu'elle a levé des fonds sur les marchés privés.

Fondée en 2015, la société est la première plateforme de paiement sur la populaire interface de paiement unifiée indienne (UPI), avec plus de 45 % de parts de marché en volume en décembre 2025.

Elle a traité 9,8 milliards des 21,6 milliards de transactions UPI en août, selon les données de la National Payments Corporation of India.

PhonePe compte plus de 600 millions d'utilisateurs enregistrés et offre des solutions de paiement à près de 50 millions de commerçants.

En 2024, l'Inde a retardé le déploiement des plafonds de parts de marché de l'UPI, ce qui a donné un coup de pouce à PhonePe et à son rival Google Pay, qui dominent la plateforme.

Dans un document réglementaire déposé avant l'introduction en bourse, PhonePe a déclaré que ses pertes s'étaient réduites à 17,2 milliards de roupies (189 millions de dollars) au cours de l'exercice clos en mars 2025, contre 19,96 milliards de roupies un an plus tôt.

(1 $ = 90,9410 roupies indiennes)