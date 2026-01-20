 Aller au contenu principal
PhonePe, soutenu par Walmart, obtient l'approbation de la SEBI pour son introduction en bourse en Inde, selon une source
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 10:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - La société de paiement indienne PhonePe, soutenue par Walmart, a reçu l'approbation de l'autorité de régulation des marchés pour son entrée en bourse après avoir déposé confidentiellement un dossier d'introduction en bourse en septembre, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

