PhonePe, soutenu par Walmart, dépose une demande d'introduction en bourse en Inde par voie confidentielle
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 06:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La société fintech indienne PhonePe

PHOP.NS , soutenue par Walmart, a déposé une demande d'introduction en bourse par la voie confidentielle, a déclaré mercredi le porte-parole de la société.

L'introduction en bourse permettra de lever environ 120 milliards de roupies (1,35 milliard de dollars), a rapporté Moneycontrol, citant des sources.

Le porte-parole n'a pas révélé les détails de la levée de fonds prévue.

PhonePe est l'une des applications les plus utilisées en Inde pour effectuer des paiements via l'interface de paiement unifiée (UPI). Elle compte plus de 600 millions d'utilisateurs enregistrés auprès de 40 millions de commerçants et traite plus de 310 millions de transactions en ligne par jour.

Dans un document réglementaire déposé avant l'introduction en bourse, PhonePe a indiqué que ses pertes s'étaient réduites au cours de l'exercice clos en mars 2025, pour atteindre 17,2 milliards de roupies. La société a déclaré une perte de 19,96 milliards de roupies au cours de l'exercice clos en mars 2024.

Ses revenus d'exploitation ont augmenté de 40 % pour atteindre 71,15 milliards de roupies.

(1 $ = 88,7380 roupies indiennes)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

