Phoenix: l'UE a renvoyé en partie le projet McKesson

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a partiellement renvoyé le projet d'acquisition d'une partie de McKesson par Phoenix à l'autorité française de la concurrence à la demande de l'autorité.



La Commission a autorisé sans conditions, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'opération envisagée en dehors de la France, concluant que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence sur d'autres marchés de l'Espace économique européen (EEE).



Phoenix et McKesson sont actives dans la distribution en gros et au détail de produits pharmaceutiques dans plusieurs pays européens.



' Les éléments de preuve recueillis par la Commission ont confirmé que l'acquisition envisagée menaçait d'affecter de manière significative la concurrence sur les marchés de la distribution en gros de produits pharmaceutiques en France, où McKesson et Phoenix sont actuellement respectivement les premier et cinquième concurrents ' indique la Commission Européenne.





