Phillips 66 rachète à Cenovus sa participation restante dans les principales raffineries américaines pour 1,4 milliard de dollars

Le raffineur américain Phillips 66

PSX.N a annoncé mardi qu'il allait racheter à Cenovus Energy

CVE.TO les 50 % restants de WRB Refining pour 1,4 milliard de dollars, ce qui lui donnerait la pleine propriété de deux grandes raffineries américaines.

WRB comprend la raffinerie Wood River dans l'Illinois et la raffinerie Borger au Texas, qui ont une capacité combinée de traitement de brut de 495 000 barils par jour (bpd).

Les raffineries - qui ajouteraient environ 250 000 bpd à la capacité nette de raffinage de Phillips 66 - peuvent traiter des bruts lourds et moyennement acides ainsi que des bruts légers non corrosifs, et produisent un pourcentage élevé de carburants pour le transport.

Phillips 66 a rationalisé ses activités pour se concentrer sur le raffinage, à la suite d'une longue bataille de procurations avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Elliott avait préconisé d'explorer la vente ou la filialisation des activités intermédiaires et d'autres désinvestissements afin de se concentrer sur le raffinage. Au début de l'année, Phillips 66 a vendu sa participation de 65 % dans une entreprise allemande et autrichienne de vente au détail de carburants.

"En devenant propriétaire à part entière des raffineries de Wood River et de Borger, nous renforçons notre activité intégrée et consolidons notre position dans une région où nous sommes le leader du secteur", a déclaré Mark Lashier, directeur général de Phillips 66.

Entre-temps, le producteur canadien de pétrole et de gaz a fait état de performances insuffisantes dans certaines de ses raffineries américaines. Cenovus a déclaré que la vente de WRB simplifierait ses activités en aval et lui permettra de se concentrer davantage sur les actifs liés aux opérations de pétrole lourd.

Les sociétés prévoient de conclure la transaction entre la fin du troisième et du quatrième trimestre. Une fois la transaction conclue, les activités de raffinage de Cenovus comprendront les usines de Lloydminster, Lima, Toledo et Superior, avec une capacité de traitement totale de 472 800 bpd.

Cenovus a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la vente pour réduire la dette nette et accélérer le rendement pour les actionnaires en augmentant les rachats d'actions.