Phillips 66 dépasse les attentes en matière de bénéfices, les marges de raffinage remontant de leurs plus bas niveaux pluriannuels

Le raffineur Phillips 66 PSX.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, grâce à un rebond des marges de raffinage américaines qui ont augmenté les bénéfices après une chute prolongée en 2024.

Les actions de la société ont augmenté de 4 % à 154,19 $ dans les échanges du matin.

Les marges des fabricants de carburants américains ont commencé à remonter de leurs plus bas niveaux pluriannuels, un recul qui a suivi la flambée précédente déclenchée par les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

Les raffineurs américains devraient également bénéficier de la reprise des exportations de pétrole vénézuélien et de la baisse des prix du carburant. Reuters a rapporté le mois dernier que Phillips 66 et Valero ont chacun acheté une cargaison de brut vénézuélien dans le cadre de l'accord conclu entre Washington et Caracas pour autoriser des exportations limitées.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

La marge réalisée par Phillips 66 a plus que doublé pour atteindre 12,48 dollars par baril au cours du trimestre, ce qui a permis à son secteur du raffinage de dégager un bénéfice ajusté de 542 millions de dollars, contre une perte l'année précédente.

L'utilisation trimestrielle de la capacité de production de brut du raffineur est passée à 99 %, contre 94 % un an plus tôt, tandis que les dépenses de redressement ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 135 millions de dollars.

Le raffineur s'attend désormais à un taux d'utilisation dans la fourchette basse des 90 % au premier trimestre et à des coûts de redressement de 170 à 190 millions de dollars.

Ryan Todd, analyste chez Piper Sandler, a déclaré que le raffinage de la société a permis de compenser la baisse des performances du secteur intermédiaire au quatrième trimestre, mais a ajouté que la baisse de l'utilisation et l'augmentation des dépenses devraient peser sur les estimations du premier trimestre.

Le raffineur a déclaré avoir réduit sa dette de 2 milliards de dollars au cours du trimestre, terminant l'année à 19,7 milliards de dollars, aidé par la vente en décembre d'une participation de 65 % dans ses activités de vente au détail de carburant en Allemagne et en Autriche à une valeur de 2,8 milliards de dollars.

Phillips 66 a déclaré un bénéfice ajusté de 2,47 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.