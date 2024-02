Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: vers un second mandat pour le président du conseil information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi qu'il comptait proposer à ses actionnaires de reconduire Feike Sijbesma à la présidence de son conseil de surveillance.



Cet homme d'affaires néerlandais, âgé de 65 ans, avait rejoint le conseil de surveillance du spécialiste des technologies de la santé en 2020 pour en prendre la présidence à compter de mai 2021.



Il avait été, auparavant, le directeur général du fabricant de produits chimiques de spécialisés DSM.



L'équipementier pour le secteur de la santé prévoit par ailleurs de proposer lors de sa prochaine assemblée générale, prévue au mois de mai, la reconduction à son conseil de Peter Löscher, l'ancien patron de Siemens.



Suite à la prise de participation de 15% annoncée par Exor en août dernier, le groupe compte également proposer la nomination de Benoît Ribadeau-Dumas en qualité de représentant de la holding financière de la famille Agnelli.





