Philips : vers un rachat de six millions d'actions

(CercleFinance.com) - Philips annonce son intention de racheter jusqu'à six millions d'actions pour couvrir certaines de ses obligations liées à des plans d'actionnariat salarié ou d'incitation à long terme, programme représentant un montant d'environ 260 millions d'euros au cours actuel. Le groupe néerlandais d'électronique médicale précise que ces rachats seront effectués via une ou plusieurs transactions individuelles au cours du premier semestre 2020, et dans les limites fixées par son assemblée générale des actionnaires du 9 mai dernier.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.98% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +5.19%