Philips : vers un partenariat pluriannuel avec Omnicom

(CercleFinance.com) - Philips annonce avoir sélectionné Omnicom Group, spécialiste marketing et communication, comme partenaire mondial en tant qu'agence de médias et de communication, sous réserve d'un accord contractuel final. Les détails financiers du partenariat pluriannuel n'ont pas été divulgués. Omnicom aidera notamment Philips à offrir à ses clients des expériences client personnalisées et différenciées, a indiqué Lorraine Barber-Miller, Chief Marketing & e-commerce Officer, chez Philips. À la suite de l'accord final, Philips travaillera avec des filiales d'Omnicom, soit TBWA pour la création, OMD pour les médias et FleishmanHillard et Ketchum pour les communications

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +0.18% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.93%