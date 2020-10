Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : vers un centre d'excellence à Singapour Cercle Finance • 23/10/2020 à 12:45









(CercleFinance.com) - Philips indique travailler avec le Singapore General Hospital pour construire un centre d'excellence, visant à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients, en réponse à une demande accrue en diagnostic du cancer à Singapour. Situé au sein de l'unité pathologie de l'hôpital, le nouveau laboratoire utilisera les équipements et services de diagnostic, de formation et de recherche-développement (R&D) du groupe néerlandais de technologies médicales.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +1.07% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%