Philips: vers la décarbonation des soins de santé

(CercleFinance.com) - Philips annonce ses premiers résultats de recherche visant à décarboner le service de radiologie du Vanderbilt University Medical Center (VUMC), qui abrite les meilleurs hôpitaux adultes et pédiatriques du sud-est des États-Unis.



'Le projet, initialement annoncé en mai 2023, montre que les initiatives durables peuvent être à la fois respectueuses de l'environnement et rentables', souligne Philips.



L'évaluation a par exemple indiqué que les modèles d'affaires circulaires, tels que les mises à niveau, peuvent réduire le coût total de possession d'un système d'IRM jusqu'à 23 % et les émissions de carbone de 17 %.



La recherche a aussi souligné l'importance de travailler avec le personnel pour améliorer l'efficacité de l'examen des patients et avec les partenaires industriels pour développer des techniques permettant de réduire les émissions de carbone entre les examens.



Selon Philips, améliorer l'efficacité de la numérisation grâce à l'IA pourrait permettre d'économiser de l'énergie et réduire les répétitions inutiles des numérisations.





