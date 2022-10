Philips va supprimer 4 000 postes

(AOF) - Moins de deux semaines après son profit warning, Philips a présenté ses comptes pour le troisième trimestre. A cette occasion et dans le cadre d’une restructuration destinée à « rationaliser ses méthodes de travail et réduire ses dépenses de fonctionnement », le groupe a annoncé sa volonté de réduire ses effectifs de 4 000 personnes, soit environ 5% de ses effectifs. Il lui en coûtera 300 millions d’euros au cours des prochains trimestres et il économisera ainsi 300 millions d’euros par an.

Ces coûts supplémentaires viennent en sus d'une charge pour dépréciations de 1,3 milliard de dollars enregistrée au niveau de ses activités soins du sommeil et de la respiration au troisième trimestre.

Ces activités ont fait l'objet d'un coûteux rappel d'appareils de traitement de l'apnée du sommeil en raison des risques qu'ils faisaient peser sur la santé. Ces dépréciations sont notamment le résultat de la révision des perspectives financières de ces activités liée à un décret de consentement proposé par la FDA pour résoudre le problème.

Sans surprise, les comptes du troisième trimestre sont conformes aux indications données lors de l'avertissement. L'Ebita ajusté s'est élevé à 209 millions d'euros contre 512 millions d'euros, un an auparavant. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,3 milliards d'euros, en baisse en données comparables d'environ 5%.

Enfin, Philips a confirmé ses perspectives abaissées 12 octobre. L'entreprise anticipe des perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement et une détérioration de l'environnement macroéconomique. Par conséquent, Philips prévoit une baisse des ventes comparables à un chiffre pour le quatrième trimestre de 2022, avec une marge d'Ebita ajusté comprise entre un et deux chiffres.

