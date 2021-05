Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : va fournir ses solutions au réseau clinique Viamed Cercle Finance • 27/05/2021 à 13:01









(CercleFinance.com) - Philips annonce avoir été choisi par Viamed, l'un des principaux groupes d'hôpitaux privés en Espagne, pour installer ses dernières solutions avancées d'imagerie diagnostique au sein du réseau clinique de Viamed. 'Nous sommes très fiers de la confiance qui nous est accordée pour le renouvellement et l'acquisition de ces solutions', a réagi en substance Juan Sanabria, directeur général de Philips Ibérica. Selon lui, cette opération 'aidera Viamed à continuer d'offrir les meilleurs résultats en matière de santé tout en garantissant la meilleure expérience aux patients et aux professionnels de santé'. Le groupe Viamed se compose de 11 hôpitaux et 15 centres de santé dans les régions de l'Andalousie, de l'Aragon, de la Catalogne, de La Rioja, de Murcie et de Madrid.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -2.03% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.93%