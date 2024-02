Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: une nouvelle directrice financière en octobre information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais de technologies de la santé Philips a annoncé mercredi la nomination d'une cadre issue de l'industrie biopharmaceutique au poste de directrice financière.



Agée de 45 ans et de nationalité néerlandaise, Charlotte Hanneman prendra ses fonctions le 1er octobre prochain en remplacement d'Abhijit Bhattacharya, qui occupait ce poste depuis 2015.



Après des passages chez Merck, Schering-Plough et Organon, Charlotte Hanneman est actuellement en charge de la planification et de l'analyse financière au sein de la société américaine des technologies médicales Stryker.





