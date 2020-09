Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : un partenariat stratégique avec un hôpital aux USA Cercle Finance • 23/09/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - L'hôpital général de Tampa, en Floride (USA), a officialisé la signature d'un partenariat stratégique pendant sept ans avec Philips dans le but d'innover et améliorer l'expérience de ses patients. Le centre hospitalier, l'un des plus grands du pays, profitera ainsi des dernières innovations de Philips ce qui lui permettra ' de continuer à fournir des soins de classe mondiale tout en réduisant les coûts ', dixit le communiqué de l'établissement. Il est déjà prévu que l'hôpital remplace tous les moniteurs au chevet des patients et modernise l'équipement d'imagerie dans les laboratoires et les salles de radiologie.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +1.17% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%